Россиянку начали искать в Турции за кражу одежды

Российскую туристку объявили в розыск в Турции, ее подозревают в краже одежды из магазина в Анталье, сообщают турецкие телеканалы.

Туристка якобы пришла в бутик с тремя своими знакомыми, положила одежду в сумку, пока другие отвлекали продавцов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал A Haber.

Действия россиянки попали на камеру видеонаблюдения.

Правоохранительные органы начали поиск подозреваемой.

Ранее власти Турции задержали в аэропорту Анкары гражданку РФ Елену Гавриленко, которая добиралась транзитом в Молдавию, ее подозревают в нарушении миграционных правил.

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