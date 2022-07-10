Россиянку начали искать в Турции за кражу одежды
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Российскую туристку объявили в розыск в Турции, ее подозревают в краже одежды из магазина в Анталье, сообщают турецкие телеканалы.
Туристка якобы пришла в бутик с тремя своими знакомыми, положила одежду в сумку, пока другие отвлекали продавцов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал A Haber.
Действия россиянки попали на камеру видеонаблюдения.
Правоохранительные органы начали поиск подозреваемой.
Ранее власти Турции задержали в аэропорту Анкары гражданку РФ Елену Гавриленко, которая добиралась транзитом в Молдавию, ее подозревают в нарушении миграционных правил.
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