 

«Зенит» победил в матче за Суперкубок России со «Спартаком»

10.07.2022, 1:36, Новости дня
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Игроки петербургской футбольной команды «Зенит» разгромили московский ФК «Спартак» в матче за Суперкубок России.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге, она завершилась со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).

Отмечается, что это 100-я победа петербургского клуба под руководством Сергея Семака. Он возглавляет ФК с 2018 года.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка РФ в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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