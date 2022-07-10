«Зенит» победил в матче за Суперкубок России со «Спартаком»

Игроки петербургской футбольной команды «Зенит» разгромили московский ФК «Спартак» в матче за Суперкубок России.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге, она завершилась со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).

Отмечается, что это 100-я победа петербургского клуба под руководством Сергея Семака. Он возглавляет ФК с 2018 года.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка РФ в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.

—