«Зенит» победил в матче за Суперкубок России со «Спартаком»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Игроки петербургской футбольной команды «Зенит» разгромили московский ФК «Спартак» в матче за Суперкубок России.
Встреча проходила на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге, она завершилась со счетом 4:0, передает РИА «Новости».
Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Матео Кассьерра (90+3).
Отмечается, что это 100-я победа петербургского клуба под руководством Сергея Семака. Он возглавляет ФК с 2018 года.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка РФ в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет