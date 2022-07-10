В США усомнились в способности Запада долго содержать Украину

Американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.

«Президент [США Джо] Байден пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но ни он, ни кто-либо еще не может сказать, как долго это продлится или сколько еще США и их союзники могут сделать с такого расстояния, если не считать прямого военного вмешательства. Чиновники признают, что в какой-то момент запасы оружия в США и Европе закончатся; хотя США санкционировали военную и иную помощь [Киеву] на 54 млрд долларов, никто не ожидает еще одного чека на 54 млрд долларов, когда эти [деньги] закончатся», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Как отмечает издание, чиновники и аналитики заявили, что будет трудно «поддерживать тот же уровень материальной поддержки» Киева на фоне «роста усталости» от конфликта «по обе стороны Атлантики». Издание добавляет, что военная помощь, одобренная Конгрессом США, как ожидается, продлится до второго квартала 2023 года, по некоторым оценкам, но «вопрос в том, как долго могут продолжаться текущие поставки оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США».

В четверг Еврокомиссия заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов. Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем.

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