 

Всему действительно своё время – Личное мнение

10.07.2022, 1:20, Разное
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Алла Пугачёва и Максим Галкин вышли в свет в Юрмале.


Фото: Соцсети

Ну, как вышли. Он её вывел. Хорошо, хоть пока не выкатил.

Смотрю я на Аллу, на её старушечье пузико, обтянутое кожаными шортами, на её узловатые ножки и сгорбленную фигурку, на эту пергаментную кожу, натянутую так, что вот-вот порвётся, и понимаю всю глубину народной мудрости: «Всему своё время».


Фото: Соцсети

Всему действительно своё время.

В парах с разницей в возрасте в целое поколение более молодого партнёра практически неминуемо ждёт участь костыля.


Фото: Соцсети

Вступая в брак с человеком на 20-30 лет старше себя, приготовьтесь к тому, что, когда вам будет ещё хотеться трахаться, его или её будут занимать совершенно другие вещи: мысли о вечном, страх перед небытием и беспамятством, нудные воспоминания о былой молодости.


Фото: Соцсети

И неважно, как бодро и красиво всё начиналось.

Заканчиваются такие истории всегда одинаково: в возрасте чуть за 40 более молодой партнёр начинает жить заботами глубокого дедушки. Ну, или бабушки.

Говорят, что возраст никого не щадит. И это — абсолютная, на мой взгляд, правда.

Но лучше всё-таки дождаться момента, когда вас перестанет щадить собственный возраст, чем предоставить возрасту другого человека возможность вас не пощадить.

А вы смогли бы преждевременно начать жить по-стариковски? Во имя чего? Или кого?

Если смогли бы, приблизьте фотографии из поста и внимательно рассмотрите сегодняшние глаза более старших по возрасту партнёров. Что в них читается?

Источник: Лена Миро



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