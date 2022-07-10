Всему действительно своё время – Личное мнение
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Алла Пугачёва и Максим Галкин вышли в свет в Юрмале.
Фото: Соцсети
Ну, как вышли. Он её вывел. Хорошо, хоть пока не выкатил.
Смотрю я на Аллу, на её старушечье пузико, обтянутое кожаными шортами, на её узловатые ножки и сгорбленную фигурку, на эту пергаментную кожу, натянутую так, что вот-вот порвётся, и понимаю всю глубину народной мудрости: «Всему своё время».
Фото: Соцсети
Всему действительно своё время.
В парах с разницей в возрасте в целое поколение более молодого партнёра практически неминуемо ждёт участь костыля.
Фото: Соцсети
Вступая в брак с человеком на 20-30 лет старше себя, приготовьтесь к тому, что, когда вам будет ещё хотеться трахаться, его или её будут занимать совершенно другие вещи: мысли о вечном, страх перед небытием и беспамятством, нудные воспоминания о былой молодости.
Фото: Соцсети
И неважно, как бодро и красиво всё начиналось.
Заканчиваются такие истории всегда одинаково: в возрасте чуть за 40 более молодой партнёр начинает жить заботами глубокого дедушки. Ну, или бабушки.
Говорят, что возраст никого не щадит. И это — абсолютная, на мой взгляд, правда.
Но лучше всё-таки дождаться момента, когда вас перестанет щадить собственный возраст, чем предоставить возрасту другого человека возможность вас не пощадить.
А вы смогли бы преждевременно начать жить по-стариковски? Во имя чего? Или кого?
Если смогли бы, приблизьте фотографии из поста и внимательно рассмотрите сегодняшние глаза более старших по возрасту партнёров. Что в них читается?
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Источник: Лена Миро
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