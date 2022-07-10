WSJ – предприятия заманивают сотрудников обратно в офисы, но американцы возвращаться не спешат

Хотя жизнь в городах США возвращается в привычное русло, работники, похоже, не спешат возвращаться в офисы, пишет The Wall Street Journal. Причинами желания американцев продолжать работать на удалёнке издание называет нежелание тратить время на дорогу, возросшую стоимость транспорта и рост преступности.



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После того как в мае в нью-йоркском метро средь бела дня убили сотрудника Goldman Sachs, работники компании с тревогой обратились к главному исполнительному директору Дэвиду Соломону с вопросом о целесообразности возвращенияв офис на Манхэттене. В тот же день Соломон позвонил мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, настаивавшему на возвращении сотрудников в офисы. Предприниматель заявил, что его подчинённые не хотят возвращаться, учитывая, что обстановка в крупнейшем по населению городе США с точки зрения безопасности и качества жизни ухудшается.

Как пишет The Wall Street Journal, больше чем через два года после начала пандемии коронавируса среди руководителей предприятий и городов по всей стране растёт отчаяние. Пока жизнь возвращается в нормальное русло, офисы, кажется, остаются в прошлом.

Даже после того, как многие работодатели перешли на гибридный работы, в офисы вернулось менее половины всех работников. По данным компании Kastle Systems, в начале июня использование офисов достигло максимума с начала пандемии, но составило всего 44%. При этом наиболее ярко проблема выражена в крупнейших городах, где «ставки особенно высоки», так как офисные работники являются двигателем местной экономики и поддерживают на плаву малый бизнес.

Согласно опубликованному весной отчёту Адамса, с апреля 2020 года по март 2021 года 26 300 малых предприятий Нью-Йорка закрылись навсегда. По данным компании CoStar Group, доступное число офисных помещений в городе выросло примерно до 125 миллионов квадратных футов, по сравнению с 90 миллионов в первом квартале 2020 года. А по данным CBRE Group, арендная плата за торговые помещения на Манхэттене снижалась 18 кварталов подряд.

Одна из причин, по которой сотрудники не спешат возвращаться в офисы, — время в пути до них. По данным проведённого WSJ в мае анализа 24 крупнейших мегаполисов страны, жителям Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско и Чикаго приходится добираться до работы в среднем дольше, чем американцам в других городах. Именно там одни из самых низких показателей выхода с удалёнки в офисы.

Недовольны американцы и ростом стоимости поездки до работы. «Цены на бензин составляют $5 за галлон, и ездить на работу слишком дорого», — рассказал овице-президент консультационной компании Gartner Брайан Кропп то, что слышал от сотрудников.

Жители больших городов также всё больше беспокоятся из-за роста преступности. В Нью-Йорке число серьёзных преступлений, к которым относятся убийства, грабежи и нападения, выросло примерно на 7,5% с 2019 по 2021 год. В Сан-Франциско в 2021 году было совершено 56 убийств по сравнению с 41 в 2019 году, хотя число грабежей и нападений снизилось. А в Лос-Анджелесе в период с 2019 по 2021 год число насильственных преступлений выросло примерно на 4%.

По словам множества предпринимателей, в начале этого года они почувствовали прогресс в своих усилиях по возвращению сотрудников в офис, после ряда неудач, связанных со скачками заболеваемости коронавирусом. Однако в Нью-Йорке все эти усилия были сведены на нет стрельбой в метро и целым рядом других схожих инцидентов.

По данным консалтинговой компании PwC, почти двое из трёх работников, которые могут выполнять свою работу удалённо, предпочитают гибридный формат. Согласно опросу, проведённому в ноябре 2021 года компанией ADP, 68% работников заявили, что рассмотрят возможность поиска новой работы, если руководитель будет настаивать на возвращение на рабочее место на полный рабочий день.

В связи с этим множество работодателей не хотят занимать жёсткую позицию, опасаясь потерять сотрудников, в то время как убыль персонала уже несколько месяцев находится на рекордном уровне или близка к нему. С ростом удалённой работы американские компании вынуждены конкурировать с работодателями по всему миру.

При этом некоторые компании нашли другой выход — оплачивать сотрудникам дорогу до работы и обратно или обеды в офисе. Так, в прошлом году компания Deloitte, работники которой перешли на гибридный формат работы, стала предоставлять до $1 тыс. в качестве компенсации за парковку, проезд и другие транспортные расходы.

Более 25% работодателей, опрошенных компанией Gartner в конце марта, заявили, что предоставляют сотрудникам бесплатные обеды или закуски, чтобы заманить их обратно в офисы. 5% компенсируют расходы на проезд. Пытаясь заманить сотрудников обратно в офисы, многие компании также модернизируют свои офисные помещения, чтобы сделать условия работы как можно более комфортными.

А тем временем, как отмечает WSJ, сотни тысяч малых предприятий борются за выживание. В ресторане Blue Park Kitchen на Манхэттене выручка снизилась примерно на 30% по сравнению с уровнем до пандемии. «В Нью-Йорке особенно трудно, потому что наши постоянные расходы настолько астрономические, что пока мы не вернёмся к 85 — 90% от уровня доходов до COVID-19, заработать невозможно», — заявила владелица заведения и шеф-повар Келли Фицпатрик.