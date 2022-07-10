Самсонов день: народные приметы и традиции в праздник 10 июля

В праздник, который в народе называют Самсоновым днем, православные чтят память Сампсона Странноприимца – священника, жившего в конце IV века. По легенде, он родился в Риме в семье богатых и знатных. Он изучал врачебное дело, подавал милостыню бедным и отказался от рабов. Был рукоположен в

пресвитера

Патриархом Константинопольским. Верующие считают Сампсона покровителем бедных.

Традиции

В Самсонов день предки находились на сенокосе. В самый разгар страды они старались как можно скорее управиться с сеном, чтобы его не испортили дожди. Также в этот день люди подавали милостыню нищим, поскольку они верили в то, что чем больше отдашь, тем больше заработаешь.

Что нельзя делать 10 июляВ праздник, который отмечается в это воскресенье, запрещается жадничать, злиться и обижать других людей. Также не стоит признаваться в любви, звать замуж или жениться. В этот день якобы есть вероятность быть отвергнутым. Переезжать в другое место не следует. Смена места жительства может привести к неприятностям.

ПриметыВ Самсонов день обращают внимание на погоду. Если установилась ясная погода, значит, будет солнечно всю неделю. Засуха наступит, если пчелы злые. Погода не порадует, если стрекозы летают шумно и рывками.