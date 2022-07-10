ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное, информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 21.00 – н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 21.15 – н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: выпущено четыре мины калибром 120 мм», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в субботу в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины погибли две женщины, еще пять мирных жителей города получили ранения. Кроме того, в субботу в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал мирный житель города Горловка. Помимо этого, ВСУ обстреляли «Градами» поселок Минеральное в ДНР и обстреляли из РСЗО HIMARS город Алчевск в ЛНР.

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