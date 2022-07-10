Захарова сыронизировала над идеей Финляндии отгородиться от России забором

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала новость о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил строительство забора на границе с РФ.

«Частокол, профнастил или евроштакетник?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, в пятницу президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией.

Ранее поправки к закону о погранохране большинством голосов поддержал парламент республики. Данные изменения направлены на установку заграждений на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км и закрытие ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

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