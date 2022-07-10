 

В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины

10.07.2022, 0:40, Новости дня
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.

«Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», – сказал Шеремет РИА «Новости».

По его словам, западные политики умалчивают, что выход судов из украинских портов на Черноморском побережье заблокирован украинскими военными.

«По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу», – сказал депутат.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что много западных лидеров сейчас ведут разговоры о том, что произойдет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном, или если продолжится российская морская блокада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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