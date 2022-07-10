Создан ИИ, способный улучшить качество жизни кур

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10.07.2022, 0:25, Разное
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Специалисты из Городского университета Гонконга в журнале Journal of the Royal Society Interface рассказали о своем новом изобретении. Они создали систему на основе искусственного интеллекта, которая предназначена для повышения качества жизни кур.

Даже на мелких фермах уследить за всеми животными проблематично. Узнать о состоянии курицы можно лишь по ее голосу. Например, цыплята пищат немного по-другому, когда нервничают. Эти данные помогли обучить алгоритм.

В результате создали искусственный интеллект, который в 97% случаев отличает обычный писк и кудахтанье от сигналов бедствия. Предполагается, что разработка поможет улучшить качество жизни кур и быстро решать возникающие в пределах ферм проблемы.



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