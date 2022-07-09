Мнение: Смена пола в ЗАГСе, история безработного россиянина и как одеваться офисному работнику

1. Нормальному человеку на современном Западе прожить ещё можно. К примеру, для смены пола необязательно ложиться под нож хирурга. Мимикрировать под своего можно проще, поменяв паспорт в ЗАГСе. Несколько лет назад в Германии ввели «третий пол» («гендер X») в паспортах, а теперь там хотят ввести ещё больше гендерных свобод (ссылка):



Тем временем в Германии представили новую концепцию Федерального министерства юстиции и семьи, в рамках которой принимается закон, по которому человек сможет менять свой пол, просто посетив отделение ЗАГС и подав там соответствующее заявление. Причем он может указать не просто свой новый пол, а один из великого множества вновь провозглашенных гендеров. «Заключение о сексуальной идентичности или любая другая медицинская справка для изменения пола не потребуется», – сообщает немецкая Welt. Дети до 14 лет смогут это сделать с согласия родителей или опекунов. При этом подросток может обжаловать в суде отказ родителей или опекуна в его желании изменить пол. «Для защиты прав личности молодых людей суд по семейным делам будет ориентироваться на желание детей в тех случаях, когда опекуны не согласны с их решением и отказывают в просьбе несовершеннолетнего», – говорится в проекте закона.

При этом сами активисты, омытые всеми водами демократии, жалуются на дискриминацию со стороны мигрантов, которые в массе своей оказались мусульманами и традиционалистами. «Эти люди из патриархальных и отчасти архаичных обществ, где царит культура мачо, где женщины находятся в невыгодном положении, где нет терпимости к евреям и сексуальным меньшинствам. Эти люди привносят в Германию и Европу свое видение и воспитание и никогда не откажутся от этого», – переживает Welt. «Отнюдь, они совсем не являются академиками либеральных наук».

И в то время, когда «прогрессивная Германия все более яростно борется за максимально возможное разнообразие и терпимость, где говорят и пишут с учетом гендерных аспектов, мужчины оставляют женщинам половину должностей, берут отпуск по уходу за ребенком, ведут домашнее хозяйство и раскрывают свою нежную сторону, Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт, даже в Берлине боится публично держаться за ручки или обмениваться нежностями с близким ему мужчиной».

«Растущее мусульманское население в сочетании с иммиграцией из исламских стран является препятствием на пути к свободному обществу, где действительно у каждого есть шанс стать блаженным после выбора своего «фасона», – делает вывод Welt, совсем забыв о том, что только что, немецкий биолог Мари Воллбрехт, из-за угрозы физической расправы, отменила свою лекцию о существовании в природе только двух полов…

2. К вопросу о безработице в России, которая внезапно начала волновать некоторых иностранных блогеров. Цитирую довольно типичную для наших широт историю (ссылка):



Коллега рассказала про своего знакомого: 57 лет, 3 высших образования, несколько раз был женат, 5 детей. Ни дня не работал. Сначала родители содержали, пока не умерли, потом жёны. Считает, что не для того он живёт, чтобы на работе утруждаться. Зато так может мозги промыть и уболтать — заслушаешься. С последней женщиной познакомился случайно: пришёл в аптеку за лекарством от желудка и так за 4 часа заговорил фармацевта, что на следующий день она приехала к нему со своими продуктами сварить суп… Профессиональный трутень.

Это, кстати, ещё и к вопросу о размере пенсий. Которые платятся, напомню, не только с нефтяных доходов, но и с налогов работающих сейчас.

3. В «Школе капитализма» я рассказываю, что делать белому офисному работнику, если он хочет выглядеть не хуже безработного негра (ссылка):

Американцы жалуются, что безработные негры одеваются лучше работающих белых. Однако никакого парадокса тут нет, напротив, так и должно быть. Безработный готов потратить кучу времени на разговоры о моде, на просчёт своего образа, на поиск самых удачных предметов по самым лучшим ценам. Также он готов потратить на одежду огромную долю своего дохода: ведь у него нет многих трат, которые опустошают кошелёк работающих членов общества.

Работающий белый, в свою очередь, не имеет ни времени ходить по магазинам, ни лишних денег для вложения в свой облик. И если даже наша офисная пчёлка раз в полгода выбирается в большой торговый центр, она почти наверняка покупает какую-нибудь ерунду. Кроссовки, которые стоят в пять раз дороже, но считаются при этом немодными, «для лохов». А даже если пчёлка случайно покупает правильную вещь, эта вещь всё равно плохо смотрится в окружении других предметов её гардероба, так что пчёлка всё равно выглядит как школьник, надевший для крутости тёмные очки своего дедушки.