Свежий тренд лета-2022: итальянский маникюр – техника, которая удлиняет короткие ногти

Итальянский маникюр стал одним из модных трендов 2022 года. Эта техника придает красоту даже ногтям неидеальной формы. С ее помощью можно визуально удлинить короткие или квадратные ногтевые пластины. Для этого вам не придется прибегать к наращиванию, достаточно использовать только лак. В статье мы подробно расскажем об итальянском маникюре и поделимся несколькими идеями такого дизайна.

Что это такое

При итальянском маникюре лак наносится не вплотную к боковым частям ногтевой пластины, а с очень маленьким отступом. Этот промежуток практически незаметен. Покрытие образует U-образную форму. Такая техника позволяет сделать ногтевую пластину визуально более узкой и длинной.

Кому подходит

Итальянский маникюр подходит женщинам с короткими, квадратными или овальными ногтями. Он создает иллюзию большой длины.

Если вы носите “стилеты” или “коффин”, то этого вида маникюра лучше избегать. Он сделает наращивание более заметным, поэтому следует выбирать более традиционные виды дизайна.

Итальянский маникюр хорошо сочетается с разными оттенками лака и формами дизайна. Но если вы выбираете рисунок, то он должен быть небольшим. Крупный нейл-арт укорачивает ногти.

Этот вид маникюра идеально подходит для монохромного окрашивания. При этом вы можете выбирать как глянцевые, так и матовые лаки.

Можно ли сделать дома

Итальянский маникюр можно сделать не только в салоне, но и дома. В этом нет ничего сложного, достаточно лишь освоить технику нанесения лака.

Очистите кутикулы и подпилите ногти до нужной формы, желательно квадратной или овальной. Нанесите лак, максимально приближаясь к краям ногтевой пластины. При этом старайтесь не касаться кутикулы. Затем проведите вертикальную линию вдоль ногтя, оставив небольшое пространство между краем стенки и лаком.

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Пастельно-желтый

Пастельно-желтый цвет – приятный и свежий оттенок, который особенно уместен в солнечные летние дни. Он придает рукам ощущение нежности и мягкости.

Вы можете использовать итальянский маникюр в монохромных желтых тонах или поиграть с оттенками и рисунком, например украсить ногти изображениями летних цветов.

Если вам нравится более лаконичный вариант дизайна, то сочетайте итальянский маникюр в желтых тонах с тонкими черными линиями.

Пудрово-розовый

Пудрово-розовый цвет выглядит женственно и нежно. Он отлично сочетается с техникой итальянского маникюра. Вы можете использовать однотонное окрашивание или добавить в дизайн несколько штрихов блестящего лака.

Следует также рассмотреть вариант матового окрашивания в пудрово-розовых тонах. Такой маникюр выглядит благородно и изысканно.

Френч с итальянским оттенком

Этот вид дизайна можно сочетать с классическим френчем. Нанесите на ногтевую пластину прозрачный лак, а кончик оформите в стиле итальянского маникюра, чтобы он выглядел длиннее. Для окрашивания конца ногтя лучше выбирать не традиционный белый цвет, а более яркие лаки.

Заключение

Итальянский маникюр – настоящая находка для женщин с короткими и квадратными ногтями. Он придаст вашим пальцам длину и утонченность.