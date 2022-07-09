 

Предприниматель Пригожин осудил Смольный за замену “Ленинграда” на “Би-2” на матче за Суперкубок РФ

09.07.2022, 23:25, Разное
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По мнению Пригожина, музыкант Шнуров – великий патриот. Он является носителем исконно русской культуры и обладает способностью при помощи мата возвысить свою страну, а также объединить россиян и сделать их сильными.

“Би-2”, насколько мне известно, выступают против СВО, и отказались играть на патриотическом концерте в Омске под баннером “Za президента”. Думаю, что решение группы выступать в Петербурге на матче за Суперкубок России согласовано со Смольным и губернатором Бегловым. Маленькие трусливые люди думали, что они вытрут ноги о лицо великого маэстро Шнурова, но тем самым только еще раз подчеркнули, что их задача – поддержать врагов России”, – прокомментировал событие бизнесмен.

По его словам, “Би-2” уже давно внесена в список “нежелательных”, поэтому организаторы концертов в других городах “гонят группу отовсюду”. Однако петербургские власти оказывают музыкантам содействие, считает Евгений Пригожин.



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