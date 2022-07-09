 

Канада собралась расширить санкции против России

09.07.2022, 23:20, Новости дня
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Канада намерена ввести санкции против ряда отраслей промышленного производства РФ из-за конфликта на Украине, сообщил местный МИД.

«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства… Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», – приводит текст сообщения РИА «Новости»

После введения новых санкций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями, добавили в министерстве.

Ранее в субботу посольство РФ в Оттаве раскритиковало антироссийские санкции Канады, включающие в себя рестрикции против СМИ, а также против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, указав на «тоталитарную суть квазидемократии» Канады.

Напомним, Канада внесла в санкционные списки 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе патриарха Кирилла, российских журналистов, российские СМИ, Россотрудничество и Роскомнадзор. Также Канада запретила импорт золота из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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