Ученые выяснили, от кого произошли домашние собаки

Археологи и генетики провели исследование и выяснили, что древние серые волки являются предками современных собак. При этом четвероногие друзья человека произошли сразу от двух популяций диких животных.

Исследование 72 окаменелых останков древних волков и секвенирование их генома позволило выяснить, что впервые приручили четвероногого животного около 15 тысяч лет назад, что сходится с уже известными и общепринятыми теориями.

Также эксперты рассказали, что древний волк, от которого происходит собака, был выходцем из Азии, а не Европы.