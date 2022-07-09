Ученые выяснили, от кого произошли домашние собаки

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09.07.2022, 23:00, Разное
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Археологи и генетики провели исследование и выяснили, что древние серые волки являются предками современных собак. При этом четвероногие друзья человека произошли сразу от двух популяций диких животных.

Исследование 72 окаменелых останков древних волков и секвенирование их генома позволило выяснить, что впервые приручили четвероногого животного около 15 тысяч лет назад, что сходится с уже известными и общепринятыми теориями.

Также эксперты рассказали, что древний волк, от которого происходит собака, был выходцем из Азии, а не Европы.



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