Мнение: Здравствуйте, граждане вредители!



“Депутат” Андрей Клишас

Вообще интересно всё разворачивается – практики 1937 года на глазах возвращаются. Вчера посадили на 7 лет депутата (!), причем даже не за выступление в СМИ или с трибуны, а за реплику в ходе обсуждения на Совете депутатов, по самому ничтожному поводу (других на советах муниципальных депутатов не бывает – это абсолютно безвластная структура). 7 лет за слово – вполне уже сталинская практика. Скоро, значит, так же и за кухонные разговоры станут брать. “Ты за что сидишь? – За лень. – Как это?! – Ну, вчера сидели с приятелем заполночь, анекдоты травили. Он сразу побежал доносить, а я решил до утра подождать”.

А вот и новая “инициатива” – другой “депутат”, Клишас, предложил ввести в Уголовный Кодекс страны понятие “вредительство”. Тут 1937 годом уже не “пахнет”, а прямо-таки чадит вовсю. Что такое “вредительство”?

Из УК ранее этот пахучий “состав преступления” изъяли, решив, что для осуждения вполне достаточно исчисляемых показателей типа “нанесенного ущерба”. Но Клишас требует именно “вредительства”, приводя такой пример: некие люди получили деньги из бюджета на то, чтобы “организовать импортзамещение”, а в итоге никакого импортзамещения не получилось, а деньги потрачены. И даже не обязательно, что они эти деньги украли – может, вложили всё в какие-то придумки, которые оказались неработающими. Можно было бы судить их за причиненный ущерб, но в сталинское время ведь делали иначе – сразу выводили дело в политическую плоскость. Негодяи, у которых не получилось импортзамещение, наверняка ведь сделали это СПЕЦИАЛЬНО, то есть они нарочно пытались причинить ущерб первому в мире государству рабочих и крестьян, то есть ВРЕДИЛИ. А с вредителями разговор короткий!

Клишас и Горинов – оба депутаты, только первый – “депутат” Совета Федерации (не совсем понятно, откуда вообще могут быть “депутаты” в СовФеде, если их никто туда не избирает – но это РФ, страна-фантом). И если Горинова можно законопатить на 7 лет вообще без хлопот, то Клишас – это типа “автор” путинской конституции (то есть испорченной ельцинской) и “чернильное перо спецслужб”. Если Клишас что-то пишет в телеграм-канале – высока вероятность, что уже завтра это будет принимать ГосДума, тем более, что во всей ГосДуме субьектности меньше, чем в одном Клишасе.

“Вредительство”! Режим перед смертью отчаянно пытается стать чем-то вроде КНДР – законсервироваться на крови, воплотить наяву сорокинский “День опричника”. Поскольку в стране не видно вообще ничего, что могло бы этому помешать – шансы велики.