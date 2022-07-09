 

Мнение: Коломбо. Бунт

09.07.2022, 22:25, Разное
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В Коломбо, столице Шри Ланка, захвачен президентский дворец, военные эвакуировали президента Готабаи Раджапакса в неизвестном направлении. В городе начинается анархия.

Протестующие требовали отставки президента, по факту она состоялась. Весь вопрос – остается ли дееспособной армия и сохраняет ли она верность президенту. Других организованных структур на острове, похоже, уже нет. Остается только внешнее вмешательство, и здесь, в общем-то, варианта два – Индия или Китай.

Нынешняя власть в Шри Ланке сильно зависит от Китая. Собственно, огромные долги именно перед Китаем и стали причиной дефолта. Уже поэтому Индии выгодно, чтобы нынешняя власть была окончательно дискредитирована и сметена, а вот потом можно будет и протягивать руку дружбы. Но не этой власти, а кому-то другому.

Китай тоже сейчас совершенно не готов к вмешательству и оказанию помощи. Скорее всего, пока все события будут иметь стихийный характер, а в ходе анархии будет происходить невидимая борьба прокитайской и проиндийской партий острова. Запад однозначно примет сторону Индии в этом конфликте, так как ему крайне выгоден уход Китая из этого региона, который является опорной точкой на морской части китайского «Шелкового пути».

Источник: Эль Мюрид



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