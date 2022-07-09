 

«Плодотворная почва для смягчения санкций» – замглавы МИД Польши упрекнул Германию в нарушении закона ЕС

09.07.2022, 22:15, Разное
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Москва намерена накалять политическую атмосферу, чтобы добиться смягчения европейских санкций, уверен замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. В интервью Polskie Radio он упрекнул Берлин в том, что он всегда готов к уступкам в отношении Кремля, даже если это означает подрыв единства ЕС.


AP

27 стран-членов ЕС согласились на введение санкций против России, в результате чего был создан европейский закон, регулирующий эти санкции. «Сегодня Германия призывает к нарушению или обходу этого закона», — прокомментировал попытки снять санкции с железнодорожного транзита в Калининград замглавы МИД Польши Марцин Пшидач.  

В беседе с Polskie Radio замминистра обратил внимание на то, что попытки РФ смягчить санкции всегда падают на плодотворную почву. «Это имеет место в случае наших партнёров западнее Одера», — констатировал Пшидач. «Всегда первыми отстаивают этот аргумент именно наши партнёры с Запада», — добавил он. 

«Как обстоят дела с этим правопорядком? Существует европейское право, а с другой стороны, наши партнёры из Ведомства федерального канцлера Германии пытаются оказать давление с целью обхода этого закона», — отметил замминистра. «Или мы, будучи ЕС, сохраняем единство и солидность (…) или мы даём некоторым странам своё согласие проводить свой малый бизнес», — добавил он. 

Давление, оказываемое на Литву, чтобы она вновь разрешила транзит российской продукции, он оценил как ожидание нарушения европейского законодательства. «Конечно, Польша поддерживает Литву», — отметил он. По его мнению, будучи суверенным государством Литва сама будет решать, что будет пересекать её границы. 

Polskie Radio напоминает, что в начале июля правительство Германии сделало запрос канадской стороне по поводу снятия санкций с РФ которые касаются поставки турбин. Они указывали на то, что  без них прокачка газа по «Северному потоку—1» нарушена. Украинская стороны сообщила сегодня, что Канада склонна пойти на такой шаг. «Это будет восприниматься как смягчение и обход санкций», — предупредил дипломат. 

«Россия хочет шантажировать и накалять политическую атмосферу (…) и смягчать санкции», — констатировал замминистра. Он напомнил, что РФ не нужен был никакой предлог под видом турбины, чтобы перекрыть поставки газа в Польшу, Нидерланды или Данию. «Давайте, как ЕС, мы будем серьёзными и не будем притворяться, что речь идёт о каких-то турбинах», — резюмировал он. 



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