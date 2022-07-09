 

Таким средствам не место в вашей косметичке: вредные ингредиенты в составе шампуня, из-за которых могут выпадать волосы

09.07.2022, 22:10, Разное
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Мало кто вчитывается в состав шампуня, когда берет его в магазине с полки. Конечно, если человек – профессиональный трихолог или химик, то ему известно значение каждого указанного на этикетке ингредиента. Но то же самое нельзя сказать про обычных людей. А между тем ряд популярных компонентов шампуней может нанести здоровью волос непоправимый вред, вплоть до их полного выпадения. Ниже будет представлены наименования в составе средств для ухода, которых необходимо избегать. Если увидите их на этикетке, то ищите альтернативные варианты, без содержания вредных для здоровья волос ингредиентов.

Лаурилсульфат натрия (SLS)

Одно из самых распространенных в шампунях химических веществ. Его добавляют для лучшего пенообразования. Но при этом SLS наносит волосам существенный вред. В фолликулах есть белковые соединения. Именно их и повреждает SLS, приводя к ломкости и выпадению волос. Результаты тестов показали, что при длительном контакте высокой концентрации лаурилсульфата с кожей головы появляется экзема и разрушается кератин (строительное вещество). Из всех перечисленных в статье добавок в шампунь эту можно считать наиболее опасной. Поэтому стоит избавиться от всей косметики, где есть SLS. Кстати, лаурилсульфат добавляют и в моющие средства. Этот момент тоже необходимо отслеживать, чтобы не навредить своему здоровью.

Хлорид натрия

По сути, это обычная поваренная соль, обеспечивающая густоту и вязкость шампуня. Конечно, хлорид прекрасно смывает с волос жир, но при его высокой концентрации через какое-то время использования может появиться кожный зуд и сухость. А это одни из самых распространенных причин выпадения волос.

Парабены

Добавление этих веществ в состав продевает срок годности шампуня вплоть до двух лет даже после вскрытия бутылки. Но на этом плюсы заканчиваются. Ведь парабены могут спровоцировать потерю волос. В одном исследовании ученые обнаружили, что данные вещества вызывали шелушение, зуд и раздражение кожных покровов головы. А все вышеперечисленное относится к причинам выпадения волос.

Триэтаноламин (ТЭА) и диэтаноламин (ДЭА)

Синтетические ингредиенты, выполняющие функцию пенообразователей и эмульгаторов. Сами по себе эти вещества не вызывают выпадение, но могут серьезно повредить кератин и вызвать на коже головы раздражение.

Спирт

Присутствует в большинстве средств по уходу. Но абсолютно точно можно сказать, что не все виды спирта одинаково вредны. К примеру, стеариловый и цитиловый помогают увлажнить волосы и значительно их смягчают. А вот изопропилового и пропанола в составе шампуня стоит избегать. Они делают волосы ломкими, потому что высушивают их.

Пропиленгликоль (ПЭГ)

Также известен как полиэтилен или пропиленгликоль. В косметических средствах используется в качестве усилителя абсорбции и загустителя. Обладает прекрасным бактерицидным действием и действует подобно консерванту, продлевая срок годности товара. На этом из плюсов все! Ведь ПЭГ лишает влаги волосы, делая их очень ломкими. А это увеличивает вероятность выпадения шевелюры.



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