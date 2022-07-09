Минобороны заявило об эвакуации более 25 тыс. людей за сутки из опасных районов спецоперации

Из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4 тыс. 175 детей, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 тыс. 64 человека, в том числе 4 тыс. 175 детей», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».

Он уточнил, что с начала операции было эвакуировано 2 млн 434 тыс. 298 человек, из них 383 тыс. 402 – дети.

Госграницу РФ пересекло 383 тыс. 48 личных автомобилей. За последние сутки – 4,8 тыс. автомашин.

Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.

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