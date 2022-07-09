 

Российские студенты приняли участие в восстановлении Саур-Могилы

09.07.2022, 21:55, Новости дня
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Участники «Российских студенческих отрядов» (РСО) из 18 регионов прибыли в Донецкую народную республику для восстановления мемориального комплекса Саур-Могила.

В профессиональную рабочую группу по реконструкции комплекса включили более 40 студентов, они займутся благоустройством территории и помогут в организации жизнеобеспечения гуманитарного лагеря, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди предстоящих работ – распиловка деревьев, разбор завалов, заправка и обслуживание средств малой механизации, сортировкой грунта, разбивка местности и подсобные строительные работы. Также участникам РСО предстоит помочь поварам полевой кухни и работникам банно-прачечного комплекса.

«Часть ребят начали работу 7 июля, сперва 10 человек, а сегодня еще 31. Они пробудут на объекте до конца августа. За это время окажут значительную помощь в восстановлении мемориального комплекса, важного как для жителей России, так и для населения Донбасса», – рассказал руководитель ростовского штаба студенческих отрядов Роман Уколов.

На месте ребят лично поприветствовал первый заместитель главы администрации города Шахтерска и Шахтерского района Сергей Желновач. Он подчеркнул значимость участия бойцов РСО в гуманитарной миссии и провел для ребят инструктаж по правилам безопасного нахождения на территории лагеря.

«Гостей принято встречать хлебом и солью, но как вы видите, мы пошли дальше – встретили вас улыбками, песнями и высоким уровнем безопасности. Ближайший день вы будете размещаться, знакомиться с предстоящим фронтом работы и налаживать свой быт. Наши опытные ребята вам постараются в этом помочь», – сказал Желновач.

Перед отправкой в республику студенты прошли трехдневные теоретическое и практическое обучение: им рассказали о правилах нахождения в районе со сложной военной обстановкой, прочитали лекции по технике безопасности, правилам пожаротушения и первой медицинской помощи.

На объекте организованы необходимые условия для пребывания студентов: душ с горячей водой и прачечная. Проживать они будут в новых армейских палатках с электричеством, вентиляторами и кулерами с водой. Трехразовое питание будет организовано посредством полевой кухни.

Формирование делегаций студенческих отрядов для работы в ДНР координирует центральный штаб РСО в рамках акции «Мы вместе с Донбассом» при поддержке штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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