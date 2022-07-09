 

Минобороны сообщило о минировании ВСУ обочины на дороге у Кривого Рога

09.07.2022, 21:55, Новости дня
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Украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом, и намеренно не сообщили об этом местным жителям, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».

В результате таких действий могут погибнуть мирные жители, а киевский режим обвинит ВС РФ в «неизбирательных ударах» и гибели мирного населения.

Он добавил, что ВСУ устроили огневые позиции в жилых домах Харькова. Там же они создали склады боеприпасы и запретили местным жителям покидать свои квартиры.

«Все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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