Мнение: Имидж и рост значимости

Посмотрела фильм "Неудачник Хал" (2001), где известный гипнотизер Тони Робинс играет сам себя.

Часто гуру спонсируют фильм, где они играют успешных психологов, творящих чудеса.

И в таком амплуа не было бы ничего плохого, если бы мы видели хотя бы самую верхушку механизма, как гуру делает подобное чудо.

Чаще всего такие фильмы напоминают рекламу, где девушка покупает новый шампунь и тут же ее скудные волосенки превращаются в пышную гриву, за которой выстраивается табун женихов.

В российском фильме "Марафон желаний" чудеса начались сразу же, едва героиня повстречала гуру в аэропорту. Не было даже наложения рук, хватило небрежного взгляда.

В фильме "Неудачник Хал" гуру пришлось попотеть. Он встречается с героем в лифте и вправляет ему мозги в буквальном смысле. Он берет его за череп, сдавливает и кричит "Бес, изыди!", а потом дает установку видеть в женщинах не внешность, а их внутреннее содержание.

И герой начинает влюбляться в уродин, каждая из которых имеет такую красивую душу, что он видит вместо них красавиц.

Пока друг героя не ловит Тони Робинса где-то и не приказывает ему снять гипноз, герой успевает влюбиться в толстуху 150 кг, регулярно ломающую стулья и лавочки в кафе, потому что видит на ее месте хрупкую блондинку (молодую Гвинет Пелтроу).

Благодаря своей мощной короне он не только счастлив, но и получает повышение на работе, потому что отцом толстухи оказывается босс его босса.

Счастье заканчивается, когда гипнотизер покорно как овца подчиняется приказу друга героя и отменяет гипноз.

Если вам будет не лень смотреть этот плохой фильм, обратите внимание на хорошие моменты.

Проблема одинокого героя и его одинокого друга обрисованы в начале фильма очень точно.

Вы легко узнаете двух Сокровищ, Оба неказисты, толстоваты, неуклюжи, нелепо одеваются и двигаются, но ведут себя как Выскочки, машут на танцполе руками, вращают бедрами и воображают себя востребованными мачо. Хвастаются победами и цинично обсуждают красоток.

Когда очередная избранница отшивает героя, он ведет себя как Победитель, и это тоже точный психологический момент.

И даже когда Тони Робинс говорит неудачнику, что он относится к девушкам не как к субъектам и его беды от этого, это совершенно точно поставленный диагноз.

Неудачи Сокровищ именно от этого! Они относятся к потенциальным партнерам как к вещам, которыми можно манипулировать. Стоит увидеть в других людях субъектов, начинается общение, интересное другой стороне и значимость бывшего Сокровища растет.

Обратите внимание, если решите посмотреть фильм, что все глупые выходки и токсичные баги героя исключительно от неуважения к девушкам, от того, что он не воспринимает их как отдельных от себя людей. Они – часть его внутреннего мира. Именно поэтому он ведет себя так глупо: приседает, вертит задом, машет руками, домогается к ним. Он не видит со стороны, что девушкам неприятно рядом с ним, что он совсем не похож на парней, которые нравятся таким девушкам с первого взгляда, с кем те хотели бы сократить дистанцию.

Его имидж плох, а значит он имеет очень мало шансов сразу привлечь красивую девушку, только став ей ближе через какое-то интересное ей общение.

В этом и есть секрет хорошего имиджа: хороший имидж позволяет сближаться легче и быстрей.

Вы становитесь физически привлекательны, незнакомые люди другого пола охотно подпускают вас ближе или сами подходят.

Но все еще зависит от разницы в имидже: вас и другого.

Гендерная поправка в случае хорошего имиджа все то же Ж = 2М

Это значит, что имидж мужчины должен быть в два раза лучше имиджа женщины, чтобы ее тянуло самой сделать первый шаг, тогда как мужчину тянет сделать к женщине шаг, если по имиджу они равны.

Для проблемы нашего неудачника из фильма существовало два решения.

Первое решение: выбирать девушек с равным себе имиджем или хуже.

В первом случае герой должен мог делать шаги в границах или рядом, то есть без явных багов, и он получил бы постепенный рост значимости.

Во втором случае (если имидж Ж хуже) рост его значимости был бы стремительным. В фильме так и получилось. Герой нашел себе некрасивую девушку, от которой шарахались другие мужчины, и она быстро влюбилась в него, потому что несмотря на всю его неказистость и нелепость, ее имидж был куда хуже.

Снизить планку – первое решение.

Второе решение: прокачка имиджа.

Здесь тоже пришлось бы снизить планку притязаний до адекватной, но этот адекватный уровень стал бы выше.

Смотрите как это выглядит с точки зрения поля, то есть зависимости СЗ от разницы ОЗ, в основном – имиджа.

Вот наш герой:

Ему неплохо было бы похудеть и подкачаться, но его задача минимум – перестать выглядеть как дурак, изменить дурацкое выражение лица и дурацкие манеры, сделать подходящую прическу.

Получилось бы что-то вроде того:

Это совсем не идеально, но куда лучше.

У героя такой короткий нос и массивный подбородок, что удобно воспользоваться мужской форой и подходящей формой бороды. Ему не идут зачесанные назад волосы и бакенбарды, зато идет челка и вихры, потому что лоб слишком высок по сравнению с коротким носом. А главное, ему совсем не идут задранные вверх брови и вытаращенные глаза, которые никому почти не идут, тогда как расслабленные глаза у него вполне красивы. Он С-тип, ему идет томный нежный взгляд, удлиненные волосы, а Д-подбородок лучше спрятать под бородой. Понятна логика архетипа? Кто был на курсе недавно, видите?

Форма бороды в идеале нужна немного другая, такой костюм с таким галстуком ему не идет, унылое выражение лица не идёт, то есть имидж можно значительно улучшить, но даже на таком уровне – уже есть на что посмотреть.

Сравните:

В этом имидже плохо все, не только лишний вес при маленьком росте, превращающий героя в веселого колобка.

Зачесанные вверх волосы напоминают мочалку, бакенбарды еще больше удлиняют массивный подбородок и визуально укорачивают курносый нос. Рубашка с таким воротником и расцветкой делает его шире и укорачивает ему шею. Герой выглядит комично, недаром это комедия, а его играет известный комик.

Улучшить имидж герою можно в течение часа и его шансы приблизиться к девушке-своей-мечты возрастут.

Если добавить общение в границах, не просто рядом с границами, а строго в границах, шансы его будут очень высоки.

Если же мы предполагаем, что герой никуда не спешит и идет в спортзал, то через год он становится не просто обаятельным, но и объективно красивым. Но только при учете того, что он перестает гримасничать, нелепо одеваться и соответствует своему типу имиджа. Спортивная фигура – это очень много, но далеко не все. Соответствие типу имиджа дает больше.

Вот что должен был сделать с героем Тони Робинс в фильме, если бы хотел показать реальную трансформацию.

Пусть даже это был бы гипноз, хотя гипнозом имидж не исправляется. Но герой должен был бы из дурака с нелепым выражением лица и дурацким поведением превратиться в нормального парня. И девушки развернулись бы к нему.

Увы, авторам захотелось презентовать белое пальто и абсурдную идею, в которую они сами не верят: “многие уродины очень красивы изнутри”.

Поэтому бедняга герой, придя в ужас от вида своей невесты, едва чары Робинса пали, спустя время заставляет себя к ней вернуться и любить ее с новой силой. Из чувства долга.

Шансов у его невесты иметь парня хотя бы такого уровня как наш герой практически нет.

Ее адекватный уровень вот:

Вот слева – парнишка, который мог бы заинтересоваться героиней, если его еще интересуют девушки, а не только фастфуд.

Чтобы героиня стала интересна главному герою не в иллюзиях авторов, а в реальности, она должна стать в два раза стройней.

Вот актриса на съемках фильма навешивает на себя лишние килограммы, чтобы превратиться в уродину.

Нужно скинуть большую часть жира, чтобы начать нравиться таким мужчинам как герой.

А если хочется не просто вызывать симпатию у таких мужчин, а быстро растить значимость при общении, надо иметь хороший имидж (+ мало багов). Разница в имидже должна быть примерно такой:

Почему я везде добавляю “мало багов”?

Потому что большие баги снижают эффект хорошего имиджа и чем больше баги, тем больше снижают.

И здесь уже все зависит от того, насколько у вас большие баги, насколько у вас хороший имидж и насколько он лучше-хуже имиджа партнера.

Если разница в имидже очень велика, вы можете позволить себе большие баги и сохранить динамику СЗ, то есть продолжать ему нравиться.

Вот в такой паре девушка очень многое себе может позволить:

Еще больше может позволить себе парень вот в этой паре:

Вот так решается проблема одиночества, хронической несчастной любви и отсутствия личной жизни.

К сожалению, авторы фильма отмахнулись от решения реальной проблемы и огранились морализаторством.

Надо любить душу, а не тело.

Хотя что это за душа, которая доводит свое тело до безобразного состояния?

Красота не главное, однако если душа игнорирует состояние своего тела, а партнера при этом желает во много раз красивей себя, это значит, что душа не просто слепа, она отрицает саму необходимость зрения.

Понятно, почему такая душа уродлива?

А если тело выглядит нормально, а в личной жизни все равно непреодолимые проблемы, в чем основные причины этого?

Цитируйте вопрос, когда отвечаете. Кстати, о чем говорит отсутствие цитат и краткие ответы, из которых сложно понять, о чем речь в комментарии?