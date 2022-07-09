 

В выявлении когнитивных нарушений поможет рисование

09.07.2022, 21:37, Разное
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Эксперты выяснили, что о развитии нейродегенеративных патологий свидетельствуют рисунки человека. Исследованием данного вопроса занимались научные сотрудники Университета Цукубы.

Добровольцы прошли несколько тестов на определение когнитивных функций, а также выполнили задания, в процессе которых необходимо было рисовать. Ученые фиксировали особенности владения инструментом: скорость движения кистей, наличие пауз, силу нажима на бумагу. Эти данные сравнили с показателями когнитивных тестов.

Оказалось, комбинация особенностей рисования может определить наличие нейродегенеративных патологий с точностью до 75 процентов. Данный показатель на 10%, чем точность каждого теста при использовании их по отдельности.



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