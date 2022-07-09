Мнение: Почему не разрушают мосты

Широко известна фраза Талейрана: «Война – это слишком серьезное дело, чтобы доверять его генералам (военным)». На сегодня мы можем видеть прямые иллюстрации этого старого тезиса ежедневно – например, читая небезызвестного Гиркина (Стрелкова). Только что послушал очередной спич из его телеграм-канала: в нем, как всегда, Гиркин горько сетует на то, как неправильно ведет войну росармия на Донбассе, и снова поднимает свою любимую тему, вторую после «мобилизации»: он в очередной раз гневно требует, чтобы росармия «наносила удары по коммуникациям», в частности, по дорогам и мостам. Тогда, объясняет Гиркин, украинская армия «вообще бы не сумела доставить» пресловутые американские «химарсы» к линии фронта, и – уничтоженные артиллерийские склады были бы целехоньки.

И вслед за Гиркиным везде, по всем пабликам и соцсетям «патриотического плана» раздается многоголосый вой о том же – что «Россия ведет войну не в полную мощь», «почему не разрушают мосты» и пр.

Оставим в стороне вопрос, способна ли армия РФ в нынешнем состоянии наносить такие разрушения. В принципе, ломать не строить, а дурацкое дело нехитрое; допустим, что способна. Вопрос – почему этого не делают?

Ответ на самом деле прост, и, конечно, никаким гуманизмом тут и не пахнет. Просто ПОКА еще во главе армии стоят не генералы – то есть стоит тупое, продажное, беспринципное, но все же политическое руководство, чей умственный уровень все же чуть-чуть, но возвышается над теми, кто, видимо, вообще живет всю жизнь исключительно на рефлексах, не задействуя кору головного мозга в принципе.

Правящая ОПГ всё-таки пока еще в состоянии понять, что «Украина без коммуникаций» ей самой НАФИГ НЕ НУЖНА. Ведь мало того, что на Украине, если там уничтожить средства коммуникации, включая дороги и мосты, начнется натуральная гуманитарная катастрофа – там ведь расположены миллионные города! Какие б биороботы ни были в российском руководстве – они все ж в состоянии понять, что еда внутри городов сама не образуется, ее туда надо ЗАВОЗИТЬ. А как завозить, если всё будет разрушено?

Можно допустить, что на людей «политикам» плевать; но, с другой стороны – как же плевать, если, собственно, вся война и ведется за то, чтобы завладеть именно ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ капиталом? На Украине ведь больше, строго говоря, ничего нет – во всяком случае из того, что могут считать ценностью в Кремле. Москве нужны были 40 млн. потенциальных бойцов и их боевых подруг, чтобы «отсель грозить шведу» – никаких других рациональных (с точки зрения Кремля) резонов у всей «операции» нет и быть не может.

Таким образом, получается: если даже поверить самым радужным посулам Гиркина и прочих, что «если уничтожить мосты, то мы победим» – все эти мосты самим же бравым воякам и придется восстанавливать. А как? Тут давеча один мост на границе с Китаем 5 лет строили (да не весь – половину! Китайцы свою половину за полгода построили). Мост в Якутске, который вся республика слезно просит уже 10 лет, до сих пор так и не начинали – «нет денег». Вся РФ за 10 лет не смогла «изыскать» средств на один мост в Якутске! Мост в Крым – да, построили; с активнейшим участием самых передовых фирм Европы, из Австрии, Германии, Франции и т.д. Понятно, что сегодня об этом и мечтать не приходится.

«Политики» не дают «военным» разрушать Украину – да. Потому что никакого смысла в физическом уничтожении Украины и создании там зоны гуманитарной катастрофы нет – для самой РФ такая Украина станет непосильным бременем и камнем на шее (про моральные издержки в Кремле, понятно, никто не думает – а зря).

Россия – СТАРАЯ страна, вынужденная вовсю использовать труд гастарбайтеров, поскольку вся российская «деревня» вычерпана до дна, российской «деревни», по сути, нет (РФ, как ни странно, одна из самых «урбанизированных» стран мира). Уже сейчас понятно, что разрушенный Донбасс не восстановит никто, будут только косметические «правки»: некому и не на что. И в этих условиях еще и всю Украину разрушать?!

Хорошо, что хотя бы совсем обезумевших генералов кто-то еще сдерживает. Пока.