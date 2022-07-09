Мнение: 7 лет депутату за фейки

7 лет депутату за фейки

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии депутата муниципального округа Красносельский Алексея Горинова. Как сообщили РБК в пресс-службе суда, он был признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).

Также Горинова лишили права занимать должности в органах власти в течение четырех лет.

Прокуратура, требуя реального срока для Горинова, утверждала, что он действовал «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти».

По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов Красносельского округа неправильно назвал специальную военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. При этом, как указывала прокуратура, Горинов знал, что видео будет выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский.

Горинов свою вину не признал. По его словам, он высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Об обысках в офисе Красносельского округа в конце апреля сообщил бывший глава района Илья Яшин. Он связал это с высказываниями Горинова и еще одного депутата Елены Котеночкиной, успевшей покинуть Россию.

https://www.rbc.ru/politics/08/07/2022/62c7ff969a79472a291906ef – цинк

Посадили Горинова вот за этот эпизод.

Видео вышло 15 марта, а уже в июле прилетили последствия, которые депутат Горинов вряд ли ожидал.

Наглядный и толстый намек на тему того, что про СВО необходимо фильтровать базар – старый закон о засекречивании потерь в мирное время (а время у нас официально не военное) + свежий закон о фейках об СВО более чем применимы в текущих условиях, когда военная цензура является неотъемлемым спутником СВО.

Времена маргаринового либерализма времен борьбы нанайских мальчиков с Навальным давно прошли. Разрыв с Западом сделал эти игры бессмысленными, поэтому сразу начинают бить по голове.

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