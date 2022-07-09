Мнение: Кейс Шри Ланка

«Кейс Шри Ланка» вполне показателен для стран Третьего мира, включенных в весь набор перехода к новой нормальности. Нас это, кстати, тоже касается, не нужно ни малейших иллюзий — мы отличаемся от Шри Ланка, но только количественно. Качественно Россия при Путине стала таким же диким неразвитым и деградирующим бантустаном. Так что во многом это про нас тоже.

Суть в следующем. Правительство Шри Ланки, последовательно отрабатывая «ковидную повестку», прокололо 80 процентов всего населения хотя бы одной порцией отравы, почти 70 процентов — полностью и около 40 процентов добили бустерными уколами. Туристическая отрасль страны, дававшая 13 процентов ВВП страны, в которой было занято огромное количество населения, умерла.

Исполнение «климатической» повестки ударило по аграрному сектору — еще одной базовой отрасли страны. Неудивительно, что наложившись друг на друга, эти два кризиса привели к катастрофе.

Уничтожение «старой нормальности» – ключ к строительству нормальности новой. Естественно, что первыми входят в коллапс страны Третьего мира — они в рамках системы «старой нормальности» наименее устойчивы. Два года глобального кризиса, последовательно уничтожающего остатки устойчивости, не могли не закончиться именно так. Но и это еще не все: на территории Шри Ланка происходит ожесточенная схватка между двумя ключевыми проектами перехода: западной «новой нормальности» и китайского «социального кредита». Идет борьба за доминирование одного из этих проектов на периферии, коей Шри Ланка и является.

Поражение китайской партии открывает дорогу для западной «новой нормальности» в этой стране. В случае, если Индия возьмет под контроль обстановку на острове, стоит ожидать, что Запад будет управлять этой территорией через Индию, которая по объективным причинам является врагом Китая, а потому вынуждена участвовать именно в западной глобальной повестке.

Мир постепенно структуризируется, возвращаясь к блоковому строению. Только теперь вместо идеологических разногласий опорой блокового строительства становятся стандарты «новой нормальности» – либо западной версии, либо китайской. Обе абсолютно бесчеловечные, но других нет.

Россия тоже будет решать ту же самую проблему. Она будет включена либо в западный проект, либо в китайский. В стороне нас никто не оставит.

И, конечно, всегда есть третий путь: сформулировать свой собственный глобальный проект постиндустриального будущего. Но будем откровенны: при нынешней власти это исключено. Эта публика ни интеллектуально, ни этически не способна на подобный подвиг. Они ребята простые: им бы что украсть и спрятать. Всё, что за рамками этих нехитрых и простых радостей, их не касается.

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