 

Раджапакса назвал дату своего ухода с поста президента Шри-Ланки

09.07.2022, 20:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен покинуть свой пост 13 июля, сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена.

Раджапакса сообщил спикеру о соответствующем решении, передает ТАСС со ссылкой на ланкийские новостные порталы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.

Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост.

Научный сотрудник сектора международных организаций НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Куприянов отметил, что высказывания в российских соцсетях о свержении «прокитайского» президента Шри-Ланки не соответствуют действительности, президент Готабаи Раджапакса соблюдает интересы определенного клана внутри страны. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.21 / Замглавы МИД Божок заявил, что ему хотят вручить новое подозрение

21.09.21 / Ляшко назвал области, которые ближе всех к включению в “красную” зону

20.09.21 / Опознаны все шесть погибших при стрельбе в университете в Перми

25.07.21 / Le Monde – «дискредитировать, а не убеждать» — французские власти наметили стратегию борьбы с антипрививочниками

21.10.20 / Эксперт: Пределов сближению РФ и Китая в военно-политической сфере нет

29.06.21 / Франция и Хорватия проиграли в 1/8 Евро 2020. В 1/4 прошли Швейцария и Испания

05.12.21 / Меркель записала последний подкаст. Она призвала сограждан вакцинироваться от COVID-19

28.09.21 / Китай счел альянс AUKUS угрозой мировой стабильности

07.04.22 / Псаки подтвердила нежелание США отправлять войска на Украину

02.01.22 / Политика: Пять главных политических событий 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика