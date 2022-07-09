Раджапакса назвал дату своего ухода с поста президента Шри-Ланки

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен покинуть свой пост 13 июля, сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена.

Раджапакса сообщил спикеру о соответствующем решении, передает ТАСС со ссылкой на ланкийские новостные порталы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.

Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост.

Научный сотрудник сектора международных организаций НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Куприянов отметил, что высказывания в российских соцсетях о свержении «прокитайского» президента Шри-Ланки не соответствуют действительности, президент Готабаи Раджапакса соблюдает интересы определенного клана внутри страны.

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