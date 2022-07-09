 

Стало известно о «наркотике изнасилования» на вечеринке с участием Шольца

09.07.2022, 20:34, Новости дня
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Нескольким женщинам на мероприятиях с участием канцлера Германии Олафа Шольца подмешивали «наркотик изнасилования», сообщают СМИ со ссылкой на переписку в чате членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

К «наркотикам изнасилования» причисляют вещества, которые злоумышленники подмешивают, чтобы человек стал недееспособным и не мог сопротивляться, такое используют для совершения сексуального насилия.

Происшествие случилось 6 июля на вечеринке парламентской фракции СДПГ, в которой участвовали около 1 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Tagesspiegel.

Глава фракции в бундестаге Матиас Мартин сообщил в письме депутатам партии, что на вечеринке «явно» имели место посягательства с «наркотиком изнасилования».

«Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага», – сообщил Мартин.

Всего к данному моменту зафиксировано пять пострадавших, берлинская полиция проводит расследование.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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