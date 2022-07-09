При обстреле Донецка погибли две женщины
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В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Различные ранения получили пять мирных жителей города.
Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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