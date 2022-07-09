При обстреле Донецка погибли две женщины

В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».

Различные ранения получили пять мирных жителей города.

Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.

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