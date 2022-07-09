Критиковавшая СВО группа «Би-2» по просьбе Беглова выступит на Суперкубке в Петербурге

Важный футбольный матч между «Зенитом» и «Спартаком» на Суперкубке в Петербурге 9 июля может обернуться для губернатора города Александра Беглова громким скандалом. Он лично распорядился заменить группу «Ленинград» на критиковавших СВО и находящуюся в списке «нежелательных музыкантов» «Би-2». Из-за публично выраженной антироссийской позиции последних репутации Северной столицы и самого губернатора может быть нанесен серьезный удар.

При этом официальную причину отмены выступления «Ленинграда» никто не знает, но журналисты уверены, что дело в личной обиде градоначальника на Сергея Шнурова. Тот подверг критике работу Беглова и записал несколько клипов о провале мусорной реформы и плохой уборке снега.

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