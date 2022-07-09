 

Генеральный директор “Зенита” просит провести больше игр в этом сезоне

09.07.2022, 20:25, Разное
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Генеральный директор “Зенита” Александр Медведев заявил, что необходимо увеличить количество матчей, проводимых каждой командой в российской лиге. Он сказал журналистам в субботу.
“Количество матчей в сезоне должно быть увеличено. Будет ли это Кубок РПЛ или обновленный Кубок РФ это другой вопрос”, сказал Медведев.

Российская премьер-лига в настоящее время обсуждает вопрос о Кубке РПЛ. Была также высказана идея реформирования Кубка России.



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