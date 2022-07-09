Генеральный директор “Зенита” просит провести больше игр в этом сезоне

Генеральный директор “Зенита” Александр Медведев заявил, что необходимо увеличить количество матчей, проводимых каждой командой в российской лиге. Он сказал журналистам в субботу.

“Количество матчей в сезоне должно быть увеличено. Будет ли это Кубок РПЛ или обновленный Кубок РФ это другой вопрос”, сказал Медведев.

Российская премьер-лига в настоящее время обсуждает вопрос о Кубке РПЛ. Была также высказана идея реформирования Кубка России.