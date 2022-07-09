Ученые нашли вирусы, благодаря которым появилась эволюция и сложные формы жизни

Научные сотрудники Техасского университета в Остине провели исследование и выяснили, что для эволюции и развития сложных форм жизни необходимы вирусы.

Эксперты давно предполагали, что вирусы помогли организмам развиваться, становиться сильнее и сложнее, укреплять свою защиту и формировать новые механизмы отражения нападения патогенов. Доказательств у теории было немного, но недавно эксперты получили весьма интересные данные.

Оказалось, что предки древних эукариот – сородичи асгардских архей. И сегодня можно встретить вирусы, заражающие современных архей Asgard. Однако патогены имеют мало общего с теми, которые воздействуют на сложные организмы.