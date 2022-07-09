Мнение: «Я – хакер!»

Это не я –хакер, это название книги моего друга Дмитрия Артимовича.

Познакомился с Дмитрием еще лет десять назад, когда занимался журналистским расследование «дела Врублевского», которого в США называли «Киберпреступником №1». А Артимович был подельником Врублевского по уголовному делу о DDoS-атаке, блокировавшей интернет-продажу билетов «Аэрофлота».

В общем, познакомился и сдружился с Димой. Даже в колонию к нему ездил, когда он вместе с Врублевским получил срок.

Книгу прочитал на одном дыхании. Узнал много интересных подробностей. И того самого уголовного дела о DDoS-атаке «Аэрофлота», и о деле полковника ФСБ Сергея Михайлова, приговоренного к 22 годам колонии, и даже о новом аресте Павла Врублевского. Книга получилась информационно очень насыщенной, и очень искренней.

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