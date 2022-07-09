Мнение: Три кризиса

В Германии начинается полноценный энергетический кризис. Цены на электроэнергию поднялись на уровень, за которым дешевле сидеть без света, чем пытаться найти деньги на него.

Самое простое объяснение заключается в том, что возник кризис газовый и нефтяной, а он, в свою очередь, возник в связи с политической ситуацией между Россией и Украиной. Наверное, какая-то правда в этом есть. Но очень небольшая и, главное — внешний фактор мог стать спусковым крючком, но основной причиной кризиса являются накопленные и нерешенные внутренние противоречия.

Кстати, Китай год назад точно так же вошел в абсолютно аналогичный энергетический кризис, и никаких боевых действий на его границах вроде бы не шло.

На подходе и американский «шторм». Все признаки уже налицо, осталось только зафиксировать факт наступления этого кризиса.

Три крупнейших рынка, три макрорегиона, в которых проходит энергопереход и три практически идентичных кризиса. Наверное, здесь есть что-то общее.

Причины китайского кризиса в общем и целом известны и понятны. Тем более, что он уже произошел, прошел свой пик, и Китай даже начал из него выходить. Правда, у Китая там вообще целый букет кризисов, так что еще точно ничего не закончилось.

Причины таковы: рассинхронизация процесса вывода «старых» мощностей и ввода «новых». Устойчивость энергосистемы сильно «просела», но триггером послужил ковидный «кризис», когда значительная часть экономики внезапно вошла в локдаун, а затем столь же стремительно начала входить в рабочий режим. Произошло «короткое замыкание» системы. Первые признаки надвигающегося энергоколлапса начали проявляться весной 21 года (когда промышленность уже вернулась к работе и старалась «наверстать» провал 20 года). Пик кризиса пришелся на осень 21 года, и до сих пор авральные работы в энергосистеме всё еще продолжаются, тем более, что экономику никак не отпустят «политические карантины», вводимые китайским режимом в крупнейших мегаполисах страны.

Европа точно так же рассинхронизировала процесс вывода и ввода мощностей. Здесь триггером стал конфликт с Россией и газовый шантаж со стороны Кремля. Плюс начавшаяся «спец-операция». Плюс санкции против России. Плюс те же карантинные проблемы экономики после 20-21 годов. В итоге сложился «идеальный шторм», который сейчас входит в самый свой пик.

Сводить все к России здесь, конечно, неверно. Проблема глубже и системнее — устойчивость европейской системы серьезно снизилась, и она просто не «вывозит»

Что станет причиной запуска кризиса в США, никто не скажет — это процесс вероятностный. Но Штаты будут третьим макрорегионом, который неизбежно войдет в подобный кризис, так как все предпосылки созданы. Байден пытается всё свести к России и Путину, но здесь либо банальные манипуляции и демагогия, либо реальные проблемы с головой. Причины глубже и серьезнее.

Решат ли все три экономики возникшие проблемы? Будь это только энергетический кризис, то без сомнения. Но в каждой из трех экономик накоплен колоссальный объем проблем и других кризисов. Все они связаны и «цепляют» один другой. Поэтому пока определенности точно нет нигде.

Россию это всё не касается. У нас как раз всё в полном порядке с определенностью. Мы падаем. И это — единственная позитивная новость. Не стоит что-либо предполагать и на что-то рассчитывать. Пока не грохнемся со всей дури — будем падать и дальше. Как Шри-Ланка. Там у ребят тоже все было очень даже определенно.

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