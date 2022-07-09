 

Депутат Госдумы похвастался отдыхом в Ницце по поддельным документам

09.07.2022, 19:32, Разное
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Депутат Государственной думы Василий Ануфриев выложил в запрещённой на территории России соцсети фотографии, где он позирует на собственной яхте у берегов французской Ницце. 

«Ну что, лоботрясы-бюрократы европейские, выкусили? Где там ваши санкции? Кто там мне въезд запрещал во Францию?» – написал он.

Думали, Россия – колосс на глиняных ногах, а у нас народ умный. Многие депутаты по несколько паспортов имеют и имущество оформили на кого надо, поэтому всегда ездили, куда хотим, и будем ездить.

В комментариях к публикации недовольные пользователи обвинили парламентария в краже народных денег и призвали к ответу, однако тот счёл их обвинения пустыми.

«Народные деньги – это ваша зарплата, которую мы, между прочим, ежегодно индексируем. И мест для отдыха у вас хватает: Балтийское море, Чёрное, Белое. Что вам во Франции делать? У меня имущество тут, а у вас откуда? Покажите свои налоговые декларации. Кстати, а что вы в запрещённой соцсети забыли?» – ответил он недоброжелателям. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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