В ДНР местный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Житель города Горловка получил ранение после обстрела со стороны украинских военных, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела со стороны украинских боевиков получил ранение мирный житель в Центрально-Городском районе [Горловки]. Разбит ряд домостроений, ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) не прекращают обстрел», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
До этого в субботу в ДНР в результате обстрелов два человека получили в Донецке, и один – в Ясиноватой.
Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет