 

В ДНР местный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

09.07.2022, 19:10, Новости дня
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Житель города Горловка получил ранение после обстрела со стороны украинских военных, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела со стороны украинских боевиков получил ранение мирный житель в Центрально-Городском районе [Горловки]. Разбит ряд домостроений, ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) не прекращают обстрел», – цитирует сообщение штаба ТАСС.

До этого в субботу в ДНР в результате обстрелов два человека получили в Донецке, и один – в Ясиноватой.

Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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