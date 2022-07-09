В Харьковской области уничтожены три польских наемника

Российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области, сообщил офицер одного из подразделений спецназа ЗВО.

«Южнее населенного пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены», – сообщил собеседник ТАСС.

Он пояснил, что после этого радиопереговоры наемников закончились, вероятно, их реальные потери могли быть и больше.

В конце июня эксперт по безопасности Роман Насонов заявлял, что на территории Украины находятся порядка 6 тыс. наемных боевиков, из которых 1,8 тыс. – наемники из Польши.

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