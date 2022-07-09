Генеральный директор “Зенита” обеспокоен карьерой игрока “Зенита” Дзюбы

Генеральный директор ФК “Зенит” Александр Медведев надеется, что бывший нападающий Артем Дзюба в конце концов найдет свой клуб. Он сказал журналистам в субботу.

“Я нахожусь в контакте с Дзюбой, переживаю и беспокоюсь, потому что он еще не нашел команду.” – сказал Медведев.

В мае Дзюба объявил о своем уходе из “Зенита”, за который он выступал с 2015 года. Игрок провел в составе команды 249 матчей, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач. Дзюба является вторым бомбардиром в истории “Зенита”, опережая Александра Киргакова со 163 голами. В составе “Зенита” нападающий четыре раза выигрывал Суперкубок РФ и дважды Кубок России.

Источник: tass.ru