 

Генеральный директор “Зенита” обеспокоен карьерой игрока “Зенита” Дзюбы

09.07.2022, 19:00, Разное
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Генеральный директор ФК “Зенит” Александр Медведев надеется, что бывший нападающий Артем Дзюба в конце концов найдет свой клуб. Он сказал журналистам в субботу.
“Я нахожусь в контакте с Дзюбой, переживаю и беспокоюсь, потому что он еще не нашел команду.” – сказал Медведев.

В мае Дзюба объявил о своем уходе из “Зенита”, за который он выступал с 2015 года. Игрок провел в составе команды 249 матчей, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач. Дзюба является вторым бомбардиром в истории “Зенита”, опережая Александра Киргакова со 163 голами. В составе “Зенита” нападающий четыре раза выигрывал Суперкубок РФ и дважды Кубок России.

Источник: tass.ru



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