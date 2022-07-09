США ведут переговоры с бывшим генералом, прокомментировавшим позицию жены Байдена

Отставной генерал, оставивший саркастический комментарий в твиттере в адрес первой леди США, был исключен из военного командования США, началось расследование его поведения.

В ответ на сообщение Джилл Байден, жаловавшейся в социальных сетях на решение Верховного суда лишить женщин гарантированного Конституцией права на аборт, ветеран Ирака Гэри Вольски ответил: “Это весело. Когда ты наконец узнаешь, что это женщина. USA Today цитирует пресс-секретаря армии США Синтию Смит, которая заявила, что Вулски был отстранен от службы до окончания дела.

Отставной генерал работает в армии в качестве “старшего советника”, предлагая ряд консультационных услуг за 92 доллара США в час, пишет издание.