Власти Молдовы рассчитывают на помощь Запада в вопросах безопасности

Председатель парламента Игорь Гроссо заявил, что Молдова разрабатывает новую стратегию безопасности, которая будет завершена в ближайшие месяцы, при этом власти страны рассчитывают на поддержку со стороны Европейского союза и США.

Гроссо написал в социальных сетях: “В настоящее время мы интенсивно работаем над новой стратегией безопасности для Молдовы, основанной на геополитических реалиях и экономических возможностях страны.

По его словам, безопасность государства – это не только защита военных, но и безопасность граждан.

“Конечно, нам нужна помощь. “У нас много надежных друзей в Европе и США, и только вместе мы сможем преодолеть все эти проблемы”, – добавил пресс-секретарь, подчеркнув, что у Молдовы нет планов нападения на рабочих.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трусс заявила в интервью газете The Telegraph, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность продажи оружия Молдове. По ее словам, этот шаг направлен на защиту страны от “угрозы агрессии” со стороны России.

Официальные лица США и председатель Европейского совета Шарль Мишель также выразили готовность оказать военную помощь. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдова получит 40 миллионов евро из Европейского оборонного фонда, чтобы удвоить свой военный бюджет. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва сомневается в намерениях НАТО поставлять оружие Молдове.

Источник: ria.ru