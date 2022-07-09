 

NBC – эксперт предупреждает о возможных новых вспышках COVID-19 в США

09.07.2022, 18:05, Разное
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Представитель Белого дома заявил в эфире NBC News, что большинство новых случаев заражения COVID-19 в США сейчас остаются незарегистрированными. При этом активно распространяется наиболее заразный вариант подвариант «омикрона» BA.5 и всё больше людей заболевают повторно. Осенью в США планируется выпустить новую бустерную вакцину, которая должна обеспечить американцам более надёжную защиту против «омикрона».

Сегодня, когда американцы в рекордных допандемических количествах собираются вместе, путешествуют и отправляются в отпуска, США могут тихо и быстро двигаться к летней вспышке заболеваемости COVID-19.

АШИШ ДЖА, координатор Белого дома по реагированию на COVID-19: Я даже не сомневаюсь, что сейчас мы пропускаем подавляющее большинство заражений. 

Подвариант «омикрона» BA.5, который является наиболее заразной версией вируса, в настоящее время доминирует и вызывает более 50% новых случаев заражений. И хотя больницы по всей стране пока не бьют тревогу, многие общедоступные пункты тестирования на COVID-19 были закрыты. В то время как результаты домашних тестов не регистрируются. 

АШИШ ДЖА: В реальности, вероятно, это число составляет несколько сотен тысяч: около 400 — 500 тысяч заражений, которые происходят сегодня по всей стране. 

Американцы, которые уже были инфицированы или вакцинированы ранее, вновь заражаются вирусом с тревожной скоростью. Даже те, кто получил бустерную дозу вакцины, заболевают несколько раз.

АШИШ ДЖА: Мы наблюдаем много повторных заражений, которые происходят в течение нескольких месяцев после предыдущих заражений. Это напоминание о том, что если вы переболели, это не обеспечит вам пожизненный иммунитет. Это также напоминание о том, что мы наблюдаем быструю эволюцию вируса, который пытается обойти выработавшийся ранее иммунитет. 

Поскольку в настоящее время проводятся испытания многокомпонентной «зонтичной» вакцины, направленной на предотвращение будущих мутаций, ожидается, что этой осенью в США будет выпущена бустерная вакцина, нацеленная на «омикрон».

Вас вообще беспокоит вероятность того, что новые вакцины не смогут защитить американцев этой осенью? 

АШИШ ДЖА: В общем, я сохраняю оптимизм: вне зависимости от того, как именно будет мутировать вирус, новые вакцины точно обеспечат более надёжную защиту, чем те вакцины, которые у нас есть прямо сейчас. 

Хотя новый опрос показывает, что сейчас большинство американцев вернулись к своей привычной «допандемической» жизни, однако около 60% населения уже заразились COVID-19. И это число наверняка будет расти.

Мигель Альмагер, NBC News. 

Дата выхода в эфир 08 июля 2022 года.



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