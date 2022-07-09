Из кожи и легкой ткани. Юбки макси сейчас на волне популярности (выбираем трендовые модели)

Макси-юбки стали настоящим трендом текущего года. Если вам импонируют женственные образы, тогда обязательно пополните свой гардероб данными изделиями. Вот какие фасоны юбок являются наиболее актуальными.

Юбка-карандаш

Для создания делового лука используйте юбку-карандаш прямого кроя, базового нейтрального оттенка. Сочетайте ее с облегающим верхом, например с водолазкой.

В клетку

Еще один тренд текущего года — это принт в клетку. Вы можете выбрать расклешенную книзу юбку с таким узором. Желательно, чтобы изделие было из легкой ткани. Его можно комбинировать с элегантной обувью и с блузой в качестве верха. Дополните образ стильной дамской сумочкой.

С разрезами

Для удобства перемещения можете выбрать юбку с разрезами по бокам. Если изделие с завышенной талией, то в качестве верха надевайте укороченный топ.

Юбка-колонна

Для создания неформального образа берите юбку-колонну прямого кроя из легкого, пропускающего воздух материала. Завершите образ толстовкой или футболкой оверсайз в зависимости от погоды. В качестве обуви подойдут кроссовки.

Плиссированная

Пару лет плиссированные юбки не пользовались спросом, но теперь вновь обрели актуальность. Такие изделия, особенно макси-длины, рекомендуется сочетать с ретро-вещами. Например, с блузой или обувью в винтажном стиле.

Из тюля

Для создания романтичного и милого образа с акцентом на женственность отдавайте предпочтение юбкам из тюля. Их можно сочетать с верхом оверсайз. Только не забудьте заправить футболку или свитер в юбку.

Из кожи

Кожаные вещи — еще один тренд текущего года. Кстати, материал необязательно должен быть натуральным. Вы можете смело надевать и изделия из экокожи. Кожаная юбка макси с высокой талией гармонично смотрится с укороченным верхом. Например, с кроп-топом. В прохладную погоду можно надеть короткий свитерок.