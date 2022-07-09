 

МИД Украины призвал конгрессмена США отказаться от требований контролировать поставки оружия

09.07.2022, 17:45, Новости дня
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Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение члена Палаты представителей Конгресса США Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену о требовании разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву попыткой подрыва механизма оказания помощи.

«Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях. <…> Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения», – написал он в субботу на странице в Facebook (принадлежит корпорации «Мета», признанной в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.

Ранее Спартц попросила Байдена и Зеленского принять меры для «восстановления контроля за ситуацией на Украине», а не играть в политические игры. Также она попросила конгрессменов разработать механизм надзора за критически важной инфраструктурой, поставками оружия и помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву с высокоточным дальнобойным оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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