Москва назвала внутренним делом события в Шри-Ланке

Происходящее в Шри-Ланке является внутренним дела государства, заявили в министерстве внутренних дел России.

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», – сказал представитель МИД РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.

Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост.

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