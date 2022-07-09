 

Москва назвала внутренним делом события в Шри-Ланке

09.07.2022, 17:45, Новости дня
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Происходящее в Шри-Ланке является внутренним дела государства, заявили в министерстве внутренних дел России.

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», – сказал представитель МИД РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.

Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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