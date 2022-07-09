 

Пострадавших при взрыве на АЗС под Ульяновском перевели в другую больницу

09.07.2022, 17:45, Новости дня
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Врачи перевели троих пострадавших при взрыве и пожаре на автозаправке в Ульяновской области в ЦГКБ Ульяновска из Кузоватовской райбольницы, сообщили в региональном минздраве.

«Двое пострадавших в тяжелом состоянии в Центральной городской клинической больнице Ульяновска, еще один в состоянии средней степени тяжести в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Между тем в ГУ МЧС по региону сообщили, что к 16.15 мск пожар на АЗС полностью ликвидирован. В тушении пожара задействовали 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек, семь единиц техники.

Напомним, в субботу в населенном пункте Кузоватово в Ульяновской области произошел взрыв на АЗС. Глава региона Алексей Русских уточнял, что в результате ЧП пострадали пятеро, двое находятся в тяжелом состоянии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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