 

США ввели санкции против 28 кубинских чиновников

09.07.2022, 17:35, Разное
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Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты отказали во въезде 28 кубинским чиновникам, причастным к подавлению протестов в прошлом году.
Согласно пресс-релизу, это должностные лица Коммунистической партии Кубы, “ответственные за разработку политики на национальном и региональном уровнях”, а также “многие” представители СМИ и правительственных коммуникаций.

США обвиняют его в “разработке и проведении политики, ограничивающей свободный доступ и обмен информацией для кубинского народа”, а также в “участии в распространении дезинформации”.

11 июля 2021 года в десяти муниципалитетах Кубы прошли первые за долгое время массовые демонстрации под лозунгом “Свободные выборы и социальные проблемы”. США утверждают, что около 600 участников были арестованы, некоторые из них остались без надлежащего питания, медицинской помощи или связи с близкими.

Кубинские власти заявили, что за протестами стоят Соединенные Штаты, но отрицают это и предупреждают, что прекращение протестов повлияет на политику США в отношении островного государства.

Источник: ria.ru



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