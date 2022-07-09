Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву был отложен
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Об этом РИА Новости рассказал Замир Кабулов, начальник второго департамента Азии МИД России.
Премьер-министр должен прибыть в Москву 10 июля в рамках миссии по переговорам об экономической помощи.
“Визит был отложен”, – сказал Кабулов.
Как ранее сообщало агентство AFP, протестующие в Шри-Ланке окружили и заняли официальную резиденцию президента Готабайи Раджапакса, вынудив главу государства покинуть ее. Кроме того, лидер партии Мусульманский конгресс Шри-Ланки объявил, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил о своем намерении уйти в отставку.
Источник: russian.rt.com
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