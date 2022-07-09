 

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву был отложен

09.07.2022, 17:35, Разное
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Об этом РИА Новости рассказал Замир Кабулов, начальник второго департамента Азии МИД России.
Премьер-министр должен прибыть в Москву 10 июля в рамках миссии по переговорам об экономической помощи.

“Визит был отложен”, – сказал Кабулов.

Как ранее сообщало агентство AFP, протестующие в Шри-Ланке окружили и заняли официальную резиденцию президента Готабайи Раджапакса, вынудив главу государства покинуть ее. Кроме того, лидер партии Мусульманский конгресс Шри-Ланки объявил, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил о своем намерении уйти в отставку.

Источник: russian.rt.com



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