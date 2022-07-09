 

Минпромторг призвал вакцинированных россиян добровольно сдать чипы государству

09.07.2022, 17:32, Разное
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Министерство промышленности и торговли представило план по замещению импортных комплектующих в критически важных отраслях экономики. По словам замминистра Евгения Шохина, чтобы закрыть дефицит чипов для банковских карт наиболее эффективным решением станет извлечение устройств из тел вакцинированных граждан.

«Мы призываем россиян ответственно отнестись к нашей просьбе. От вашей добросовестности и патриотизма зависит эффективное функционирование государства и дальнейшее качество жизни людей. Для этого вы должны посетить пункты приёмов чипов, где вам извлекут устройство. Это будет быстро и безболезненно, а, граждане, сделавшие несколько инъекций, получат материальное вознаграждение», – рассказал управленец.

Извлечь чип можно будет в пунктах, размещённых в поликлиниках, торговых центрах, вокзалах и отделениях банков. Об особой заинтересованности в получении устройств объявил Сбербанк. Там готовы не только выплачивать материальное вознаграждение, но и бесплатно оформлять кредиты своим клиентам.

Эксперимент с добровольной сдачей чипов продлится три месяца, в случае если желаемый результат не будет достигнут, ведомство создаст команды, которые будут самостоятельно изымать устройства у вакцинированных граждан. Помимо людей, в ведомстве планируют извлекать чипы из домашних животных. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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