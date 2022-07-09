 

Почти верю – Личное мнение

09.07.2022, 17:00, Разное
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Когда Ксения Собчак не знает, как ещё привлечь внимание к своей нескромной персоне, она идёт и плотно обедает (ужинает).

Удивительная особенность тамады в том, что после супа и макарон, она беременеет.


Фото: Соцсети

Ну, как беременеет? Почти. Пузо вперёд. Подпёрла спину задницей. Готово.

Что самое забавное, всё ведь действительно выглядит будто месяц третий-четвёртый.

Вместе с тем, все мы девочки взрослые и понимаем, что от макарон и вдали от мужа забеременеть невозможно.

Почти всю весну тамада просидела без мужа. Голову не мыла, тряслась от страха, была крайне озабочена вопросами недвижимости и куда её деть. Фотографии с Костиком пилила старые — он был занят творческими делами, ему было не до жены.

Впрочем, исключать совсем беременность я бы не стала. Вдруг в минуты редких встреч-расставаний муж-романтик набрасывался со скуки на жену в любовном порыве?


Фото: Соцсети

Нет, ну а что? Я верю в Костика. За неказистой внешностью, как мне кажется, вполне может скрываться вулкан страстей.

Правда, и тут есть «но» — немытая голова Ксении. Страсти — страстями, вулкан — вулканом, но сальные волосы очень часто всё нафиг портят.

Ну, а что? Довольно надёжный контрацептив, как по мне. Не такой, как презерватив, конечно, но примерно на уровне прерванного свидания — смотришь на грязную голову и думаешь: не пора ли попить кофейку и сожрать ещё макарон?

К чему это я? Ах, да: чем заняты-то сегодня, какие планы?

Источник: Лена Миро



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